شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "السبقانة كسبانة" الأغنية الدعائية لفيلم "ولاد رزق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح صناع فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "السبقانة كسبانة" غناء محمد الفنان وإسلام أبيض، كلمات وألحان الجنتل والفنان توزيع إسلام الأبيض، وسيطر الطابع الشعبى على الأغينة مع الاستعانة بمشاهد من الفيلم، خاصة رقص إحدى الراقصات داخل ملهى ليلى.

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ويطرح فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" بشكل رسمى فى دور العرض يوم الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس، على أن يحتفل أبطال وصناع الفيلم بالعرض الخاص يوم الأربعاء داخل أحد المولات الكبرى بأكتوبر.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.