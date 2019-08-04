بالصور .. أصالة تتحدث عن الخيانة هل قصدت أنغام أم أحلام؟

نشرت الفنانة اصالة صورة لها عبر حسابها بموقع إنستقرام، واستغلت مهارتها في صياغة الرسائل الغامضة لإثارة انتباه متابعيها وقالت: إنّ حدسي غالباً لا يخون الواقع ولا يخالفه، ومثلي كثر، لقد عرفت مسبقاً بأنّها ليست صديقه، فكيف لها أن تصون ودّي؟ وهي الّتي لا تعرف كيف ... نعم أنا مُحاطة بحبّ كبير ومنّ أُناس كثر، إلّا أنّ الخيانة مؤلمه، ولكن ألمها يزول سريعاً، ويجب أنّ يزول سريعاً.

تابعت قائلة: إنّ من طعنني بالظهر لا يستحق أنّ يوجع قلبي، وقد تعهّدت لروحي أنّ لا أسمح لأحد أنّ يمسّها، فالخيّرون كثر، وقدّ منّ الله. عليّي بنعمة الاختيار، لنّ أحاول أنّ أصلح ما أفسده الزمن فيهم، وسآخذ ما أنعم الله به عليّي، لنّ أفسد علاقاتي الطيبة، ولنّ أُسامح منّ لا يستحق.

التعليقات في أغلبها توقعت أن المقصودة بهذه الرسالة هي المطربة أحلام خاصة وأنها صاحبة المعركة الأحدث مع اصالة، كما أن المطربة السورية توقفت منذ فترة عن ملاحقة صديقتها السابقة أنغام برسائل اللوم والعتاب وقالت إنها لن تتحدث عن الموضوع مجددا.