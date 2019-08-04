أين سيغني نجوم لبنان في عيد الأضحى؟

بدأ بعض فناني لبنان بالترويج لحفلات عيد الاضحى، بينما لم يحسم قسم آخر منهم أمره بل هو في مرحلة التفاوض مع متعهدي الحفلات، خصوصاً وأن لا يزال هناك اسبوعاً كاملاً لحلول العيد.
يارا ستجتمع مع ناصيف زيتون في حفل مشترك في 12 آب/أغسطس في فندق "فور سيزنز" في بيروت
عاصي الحلاني سيغني للجاليات العربية في لندن في 12 آب\أغسطس، كما يشارك في 17 من الشهر نفسه في مهرجان قرطاج الدولي. .
كارول سماحة تحيي حفل العيد في أهمج في 16 آب\أغسطس.
مروان خوري يحيي سلسلة حفلات في تونس في إطار عيد الأضحى في 13 و14 و16 و17آب\أغسطس.
نجوى كرم تشارك في مهرجان الفحيص في دورته الـ 28 وتحيي حفلاً على المسرح الرئيسي في 16 آب\أغسطس.
وائل جسار، يحيي حفله الأول في البحرين بمناسبة عيد الأضحى مع زينة الداودية في 14 آب\أغسطس في الكروان بلازا.
زياد برجي يحيي حفله بمناسبة عيد الأضحى في الأطلال بلازا في لبنان في 12 آب\أغسطس.
ميريام فارس تتشارك مع مجموعة من الفنانين العرب وهم فؤاد عبد الواحد ومطرف المطرف ولميس سلطان في أحياء حفل عيد الأضحى في لندن.
نانسي عجرم تحيي سهرة عيد الأضحى في مركز دبي التجاري في دبي في 15 آب\أغسطس.
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