صور: عمرو دياب يطلق بوستر البوم "أنا غير" من اليونان

كشف الفنان عمرو دياب عن البوستر الثاني لألبومه الغنائي المنتظر "أنا غير"، والذي صوره في اليونان مرتديا تي شيرت أبيض اللون وملابس صيفية.



وكان قد ظهر في الملصق الأول مرتديا بدلة كلاسيكية، ومن المنتظر ان يكشف عمرو عن المزيد من الصور مع بدء العد التنازلي لصدور الألبوم كاملا.

بنفس الوقت أصدرت شركة "ناي" للإنتاج الفني المملوكة لدياب والمنتجة للألبوم توضيحا حول التسجيل المسرب للأغنية الرئيسية "أنا غير" والمنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن هذه النسخة غير أصلية، ووصفتها بأنها نسخة الـ"ريمكس" ، وأشارت إلى أنه من المقرر أن تُطرح الأغنية الأصلية خلال الأيام القادمة.

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أغنية "أنا غير" هي أغنية الـ"ماستر" لألبوم عمرو دياب الجديد، وهي من كلمات أحمد مرزوق، والألحان لمحمد يحيى، والتوزيع الموسيقي أسامة الهندي، ويشار إلى أن شركة "ناي" قد طرحت "برومو" الأغنية من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ أربعة أيام، وحصلت على أكثر من 531,981 مشاهدة.

وكشف دياب عن البوستر الأول لألبومه الجديد "انا غير" ليحسم الإجابة عن سؤال عودة دياب إلي شركة روتانا، حيث تأكد أن الألبوم الجديد من إنتاج شركته ناي بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات في مصر، وحسب المعلن سيتم طرح اغنياته بطريقة منفردة عبر الخدمة المدفوعة لإحدى شركات الاتصالات أولا ثم يطرح كاملا عبر سي دي.

عمرو نشر صورة البوستر وعاد فيها إلى الاطلالات الكلاسيكية بعد ثلاثة ألبومات اعتمد فيها المظهر الرياضي، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع إنستقرام قائلا: الصيف ما بيبدأش من غير عمرو دياب، وأكد أن الألبوم سيظهر إلي النور قريبا.

يتعاون دياب في ألبوم "أنا غير" مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، بهاء الدين محمد، أحمد مرزوق، وأسامة مصطفى، ومع الملحنين: عمرو مصطفى، محمد يحيى، إسلام زكي، ومحمد رحيم، ويعود للتعاون مع الشاعر مدحت العدل بعد انقطاع دام 20 عاما، ويتولى التوزيع الموسيقي حميد الشاعري و أسامة الهندي.