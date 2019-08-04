مايا دياب تنتهي من تصوير أغنيتين وتطل بلوك جديد

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بعد الإنتهاء من تقديم الموسم الأخير من برنامجها الشهير "هيك منغني"، تركز مايا دياب حالياً على تجربتها الغنائية، وقد إنتهت من تصوير أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية..
الأغنيتان صورتهما مايا دياب في منطقة الهرمل وسيبدأ عرضهما تباعاً خلال شهر آب\أغسطس الحالي، الأولى بعنوان "يابا يابا" والثانية بعنوان "ربع ساعة"، وتم إختيار منطقة الهرمل البقاعية بهدف تقديم رؤية فنية جديدة في التصوير والاخراج.
أغنية "يابا يابا" من ألحان محمد منير أحمد أبو السعود وكلمات مؤمن سيد أحمد السيد راجح، أما أغنية "ربع ساعة" فهي من ألحان عصام كاريكا و كلمات أحمد الشريف، ومن خلال الكليبيْن تطلّ مايا بـ لوكات جديدة .
من ناحية أخرى، تحيي مايا دياب حفلين غنائيين في سوريا وقبرص في 14 و 17 آب\أغسطس الحالي، كما تشارك في فعاليات Stars on Board خلال الفترة الممتدة بين 21 و 26 من الشهر نفسه، وتنهي جولتها لهذا الشهر في 29 منه من خلال إحياء حفل غنائي في فندق "ديفان" في إربيل.
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