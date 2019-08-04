هيفاء وهبي: أنا مغيّبة عن المهرجانات بسبب بعض الفنانين

كشفت الفنانة هيفاء وهبي عن تغييبها عن الحفلات الفنية والمهرجانات في أكثر من بلد عربي، بسبب بعض الفنانين الذين يفرضون على المهرجانات تجاهلها.

وكتبت هيفاء تعليقاً على تغريدة لمدير أعمالها محمد الوزيري هاجم فيها فرقة "مشروع ليلى" واتهمها بالشذوذ، معتذرة من الجمهور الذي جرحه تعليق الوزيري.

وقالت إنّها غير مسؤولة عن تصريحاته، بل عن عمله معها.

لكنها كتبت مدافعة عنه، أنّه يسهر ليلاً نهاراً على حفلاتها، وأعمالها، وأن ثمة جهات تعمل لتغييبها.

وتوجهت لجمهورها الذي هاجم الوزيري قائلة "إذا فعلاّ بيهمكم دوره معي ك فنانة فلأ هو عامل اللي عليه وزيادة. اما بالنسبة للحفلات فهيدا شي بيرجعلي انا اختار وكلنا متعرف انه في كتير بواب مهرجانات مطلوب منها من بعض المعنيين انها تتسكر بوجهي من دون ذكر أسامي البلدان احتراما لجمهوري العربي وايضا اللبناني".

واعتذرت هيفاء عن اساءات جمهورها اليه قائلة "وزيري انا اسفة لو فيه تطاول صار من البعض بحقك بسببي، وآسفة لو حدا من الفانز انجرح من رأي وزيري او من رد فعله بليز الي بيحبني يركز معي واللي مش حاببه يركز معي".

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وعن حفلاتها قالت "هو مش مسؤول اذا مهرجانات بلدي وبلدان اخرى بدهن يرضوا اشخاص على حسابي، وحتى لما فكر يسأل انا ما وافقت لانه بعرف ان جمهوري بيحبني حتى لو مش كل يوم انا عندهم. وزيري مش مسؤول عن المهرجان الي (ما بحييه ) هو مسؤول عن الي (بحييه)وانا معه ما شفت غير نجاحات ان كان ألبومات او مسلسلات او او...".

وتابعت "اما بالنسبة للنجاح والفشل فكلمة حق تقال هو الي انتج البوم "حوا" بكل تفاصيله، وهو صاحب فكرة الفيديوهات الي مع كل اغنية، الفكرة اللي اتقلدت من كذا فنان وهو الي اصر اني صور مسلسل الحرباية، ومن بعده لعنة كارما، مش بس هيك عمل كل تفصيلة بالاعمال وسهر وفاق بكير ياما!".

وأكملت هيفاء "قريبا فيلمي الجديد اللي تقريبا محمد ما بينام عشان المشروع يتم متل ما هو بيحلملي، لأ لا هو مقصر ولا هو بيمنعني عن جمهوري ولا خافيني عنكم وانا مش انسان سهل انا بقول للشغل لأ 100 مرة ويقبل مرة مش ضروري اقبل كلشي بينعرض علي انا هيك راسي يابس وهيك طريقتي".

وكانت هيفاء قد كتبت تغريدة نبذت فيها العنصرية وجاء فيها " الي بيغلط بحق وطن أو دين فيه دولة بتحاسبه . مش ضروري كل واحد يحط حاله ناطور عالأخلاق وبتشاطر بالأحكام! انا لست مع العنصرية، وأنت حر ما لم تضر، طالما انك انسان محترم ومنتج وبتفيد مجتمعك. انا اعتز بإنسانيتي واحترم اختلاف الناس ان كان في ثقافاتهم او دياناتهم او معتقداتهم".