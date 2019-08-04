"هوبس أند شاو" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

تصدر فيلم الحركة الجديد "هوبس أند شاو"، إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، في مطلع الأسبوع، مسجلاً إيرادات بلغت 60.8 مليون دولار.



وفيلم "هوبس أند شاو" بطولة دوين جونسون، وفانيسا كيربي، وجيسون ستاثم، وإدريس إلبا، ومن إخراج ديفيد ليتش.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك 2019" (لايون كينج 2019) من المركز الأول إلى المركز الـ2 هذا الأسبوع، مسجلاً 38.2 مليون دولار.

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كما تراجع الفيلم الكوميدي "حدث ذات مرة في هوليوود" (ونس أبون إيه تايم إن هوليوود) من المركز الـ2 إلى المركز الـ3، محققاً إيرادات بلغت 20 مليون دولار، وهو من بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي ومن إخراج كوينتن تارانتينو.



أما فيلم الحركة والمغامرات "الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" (سبايدر مان : فار فروم هوم) فتراجع من المركز الـ3 إلى المركز الـ4 هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 7.8 مليون دولار، الفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا ومن إخراج جون واتس.

فيما تراجع الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "حكاية لعبة 4" (توي ستوري 4) من المركز الـ4 إلى المركز الـ5 هذا الأسبوع، مسجلاً 7.2 مليون دولار.