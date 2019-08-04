شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة كايرو ستيبس تفتتح مهرجان القلعة.. 18 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة كايرو ستيبس للعودة إلى مصر بعد غياب قرابة 8 أشهر، عبر افتتاحها فعاليات مهرجان القلعة الموسيقى، بسهرة جماهيرية يحتضنها مسرح المحكى بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، وذلك فى تمام التاسعة مساء الأحد 18 أغسطس.

وتعيد هذه الإطلالة المنتظرة الفرقة العالمية إلى جمهورها المصري بعد آخر حفلاتها في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بدأتها بحفل افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وأعقبتها بجولة موسيقية بين القاهرة والإسكندرية وصولًا إلى المنيا، كما يعد تكريمها مؤخرًا فى إيطاليا، بالأكاديمية المصرية فى روما، الأجدد بعد تتويجها العام الماضى بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.