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شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تحيى حفلا غنائيا فى سوريا 14 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن إحياء حفل غنائى بأحد فنادق بسوريا فى 14 أغسطس الحالى ضمن حفلات صيف 2019، ومن المقرر أن تقدم مايا أغانيها الشهيرة .
وأحيت مايا دياب حفلا غنائيا مساء يوم الخميس الماضي بأحد فنادق مدينة أربيل العراقية ضمن حفلات صيف 2019، وقدمت مايا أغانيها الشهيرة اضافة إلى رقصها على المسرح كعادتها للتفاعل مع الجمهور العراقى.
يُذكر أن آخر أعمالها هي أغنية "خسرنا بعض" التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب مع الفنان اللبناني زياد برجي وحققت نجاحًا كبيرًا، كما تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "يابا يابا" خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب .
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