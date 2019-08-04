شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز في روسيا قبل قدومها لمصر لإحياء حفل العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز إلى روسيا وذلك لإحياء واحدة من حفلاتها ضمن جولتها العالمية، وذلك قبل أيام من حضورها إلى مصر حيث تحيي حفلا غنائيا ضخما لأول مرة في العلمين وذلك يوم الجمعة 9 أغسطس الجاري، ووصلت لوبيز روسيا وهي بصحبة توأمها إيما وماكس.

من جانب أخر تنتظر لوبيز عرض فيلمها "Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم الكثيرون.

وقد استلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن احدي نوادي التعري.

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