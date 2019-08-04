شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عيد تكشف سر غيابها.. وكواليس "دويتو" جديد مع تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة فاطمة عيد، إن غيابها يعود للظروف الإنتاجية ،التى تجعل أى فنان يتأخر ويتغيب عن جمهوره، فلو نظرنا إلى جميع الفنانين نرى أنهم أصبحوا يعملون على طرح أغنيات سينجل بدلاً من ألبومات كاملة.

وأضافت فاطمة لـ"الخليج 365" أنها ووجهت الشكر إلي ريتشارد الحاج الذي أعادها إلي الساحة الغائية مرة أخري، معقبة: «بشكر ريتشاج الحاج إنه إداني فرصة عمري»، و أعربت أيضا عن سعادتها بنجاح أغنية الأخيرة "أنا بنت عمك" بعد إعادة توزيعها على طريقة الريميكس والتى حققت نسبة مشاهدة كبيرة على "اليوتيوب".

وأوضحت أنها تستعد في فترة المقبلة لتسجيل أغانى جديدة مع اللواء شفيق الشايب زوجها من كلماته وألحانه.

Advertisements

وحول رأيها فى الأغنية الشعبية ومهرجانات قالت: لكم دينكم ولي ديني،و لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع،و الأغنية الشعبية حاليا تتصدر الذوق العام للمصريين في جميع الفئات المجتمع ككل، والأغنية الشعبية تخاطب وجدان الجماهير مباشره وبسرعة.

أما عن رأيها في الفنانين اتجاهات للغناء موخراً : إنها سعيدة جدا باتجاه فنانين كبار إلى الغناء لابد أن يكون الفنان شامل سواء في التمثيل والغناء مثل محمد رمضان وأحمد مكى.

واختمت حديثها بقولها إن المطرب تامر حسنى تحدث معها منذ فترة لإجراء دويتو يجمع بينهما ولكنه انشغل بعدد من الأمور الأخرى، موضحة أن هذا المشروع ما زال قائما، وسيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، على حد وصفها.