صورة| محمد رمضان ودرة مع والدة رامي مالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعته بالفنانة درة ووالدة الفنان العالمي من أصل مصري رامي مالك.

كتب رمضان: "مع السيدة المصرية الجميلة والدة النجم المصري العالمي رامي_مالك من منزل سيادة السفيرة العاشقة لتراب مصر لمياء مخيمر قنصل مصر العام في لوس أنجلوس وتشرفت أيضًا بلقاء الجالية المصرية الناجحة في جميع المجالات، مصري وأفتخر".

واحتفت مجلة "enigma" العالمية، بعدد من النجوم ورجال الأعمال العرب، في حفل ضخم أقيمت فعالياته، مساء الخميس الماضي، بولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وكُرم "رمضان"، في الحفل ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط.