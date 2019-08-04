رعب وكوميديا وأكشن.. دليلك لأفلام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تتنافس عدد من الأفلام، في سباق أفلام عيد الأضحى المبارك. وتشهد السينمات خلال الأيام المقبلة، طرح الأفلام المتنافسة، والتي تتنوع ما بين الأكشن، الكوميديا، والرعب.

الأفلام التي تعرض في السينمات هي:

الفيل الأزرق 2

طرح المخرج مروان وحيد حامد، فيلمه الجديد "الفيل الأزرق 2"، منذ 10 أيام بدور العرض السينمائي، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وإيرادات عالية تجاوزت الـ 30 مليون جنيه حتى الآن.

والفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، خالد الصاوي، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.

الإعلان الرسمي لفيلم الفيل الأزرق - الجزء الثاني

خيال مآتة

ينافس الفنان أحمد حلمي، في سباق أفلام عيد الأضحى المبارك، بعد غياب 3 سنوات عن السينما منذ آخر أعماله "لف ودوران"، ويشارك في بطولة الفيلم منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، ومن إخراج خالد مرعي.

الكنز 2

من جديد ينافس المخرج شريف عرفة، بأحدث أفلامه "الكنز 2"، بعدما نافس في سباق أفلام عيد الفطر المبارك بفيلم "الممر"، الذي حقق نجاحا كبيرا.

"الكنز 2" بطولة محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد حاتم، أحمد رزق، أمينة خليل، هاني عادل، ومن إخراج شريف عرفة.

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الفلوس

طرح الفنان تامر حسني، منذ قليل عبر صفحته الرسمية بإنستجرام، البرومو الدعائي لأحدث أفلامه الفلوس"، المقرر طرحه خلال أيام بالسينمات، ويشاركه البطولة زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن إخراج سعيد الماروق.

View this post on Instagram A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on Aug 4, 2019 at 11:08am PDT

الطيب والشرس واللعوب

بعد عدة تأجيلات، قررت الشركة المنتجة لفيلم "الطيب والشرس واللعوب"، عرض الفيلم ضمن سباق أفلام عيد الأضحى المبارك، والفيلم بطولة أحمد فتحي، مي كساب، بيومي فؤاد، محمد سلام، ومن إخراج رامي رزق الله.

الاعلان الرسمي الاول لفيلم الطيب والشرس واللعوب عيدالفطر2019 حصريا على قناتي

ولاد رزق 2

ينافس المخرج طارق العريان، في سباق أفلام العيد بالجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، بعدما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا وقت عرضه.

فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، محمد ممدوح، نسرين أمين، ومن إخراج طارق العريان.

فيلم ولاد رزق ٢ - الإعلان الرسمي

إنت حبيبي وبس

كان من المقرر طرح فيلم "إنت حبيبي وبس" ضمن سباق أفلام عيد الفطر، وقررت الشركة المنتجة تأجيل طرح الفيلم لسباق أفلام عيد الأضحى، ويشارك في بطولة الفيلم محمد ثروت، محمود الليثي، بوسي، هالة فاخر، ومن إخراج أحمد البدري.