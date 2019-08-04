رانيا يوسف بالنقاب على أفيش "ليلة حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، بوستر فيلمها الروائي القصير "ليلة حب".

علقت رانيا على البوستر: "فيلم ليلة حب في مهرجان Aarhus Arab Film Festival، عن قصة رانية البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق". وقد ظهرت رانيا على البوستر بالنقاب.

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"ليلة حب" تدور أحداثه في إطار الأكشن والتشويق، حيث يلتقي مجموعة من الأقارب بعد مرور 10 سنوات، ويكتشفون كيف أن شخصياتهم تغيرت تمامًا.

الفيلم بطولة رانيا يوسف، يشاركها نور محمود، هبه مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، من تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.​