تامر حسني يعلق على مشاركة السقا في "الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام، مقطع فيديو من كواليس فيلمه الجديد "الفلوس"، ظهر فيه النجم أحمد السقا ضيف شرف في العمل، المقرر أن يشارك في موسم عيد الأضحى المقبل.
علق حسني على الفيديو: "شكرًا حبيبي وصديق عمري النجم الكبير أحمد السقا لمشاركته الغاليه بفيلمي الجديد الفلوس".
وكان الفنان تامر حسني شارك ضيف شرف في مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا في شهر رمضان الماضي.
واستقر صناع الفيلم على اسم "الفلوس" بعد أن كان هناك اختيار بين أسماء "كل سنة وأنت طيب" و"الجوكر".
الفيلم من إخراج سعيد الماروق، ويشارك تامر البطولة زينة وخالد الصاوي، فيما يظهر الفنان علي ربيع ضيف شرف.
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