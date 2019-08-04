بإطلالة جذابة.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

خطفت الفنانة الاستعراضية جوهرة الأنظار بإطلالتها الجذابة في أحدث جلسة تصوير لها.
وعبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، شاركت الفنانة الإستعراضية متابعيها مجموعة من صورها الجديدة.
يذكر أن الفنانة جوهرة تشارك في بطولة فيلم "الفلوس"، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، و إخراج سعيد مرزوق، و بطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام،عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، أحمد السقا، مي عز الدين، علي ربيع، ويزو، و الممثل اللبناني كميل سلامة، و الذي يحل دور الفنان الراحل عزت أبوعوف، و المقرر طرح الفيلم في ماراثون عيد الأضحى المقبل.
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