كل ما تريد معرفته عن الفنان سيف نبيل بعد شائعة وفاته

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصور انتشرت للفنان العراقي سيف نبيل، مستلقيًا على الأرض وملطخًا بالدماء، وتواترت أقاويل أنه تعرض للقتل في القاهرة.

لكن بعد ذلك قال نبيل أنه فوجئ بتسريب بعض الصور من كواليس تصوير الفيديو كليب الجديد الذي يقوم بتصويره في القاهرة، لمشهد ملطخ بالدماء.

وشكر الفنان العراقي جميع متابعيه واعتذر منهم عما سببته تلك الشائعة لهم من فزع.

يحي المطرب العراقي حفلين غنائيين، أحدهما في بيروت يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس الجاري بمشاركة الفنان ملحم زين، ومن ثم يتجه إلى دبي لإحياء حفل جماهيري

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رفقة، يوم الخميس 15 أغسطس الجاري.

سيف نبيل مغني عراقي من مواليد 1986، أما أشهر أغانيه فهي في 2011 هاي السنة و2013 إذا

يذكر أن سيف نبيل شارك مؤخراً بإحياء حفل غنائي في موسم جدة بمشاركة الفنانة الإماراتية شمه حمدان، حضره الآلاف من المحبين والعشاق من المملكة العربية السعودية.