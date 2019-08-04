كل ما تريد معرفته عن الفنان سيف نبيل بعد شائعة وفاته

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصور انتشرت للفنان العراقي سيف نبيل، مستلقيًا على الأرض وملطخًا بالدماء، وتواترت أقاويل أنه تعرض للقتل في القاهرة.
لكن بعد ذلك قال نبيل أنه فوجئ بتسريب بعض الصور من كواليس تصوير الفيديو كليب الجديد الذي يقوم بتصويره في القاهرة، لمشهد ملطخ بالدماء.
وشكر الفنان العراقي جميع متابعيه واعتذر منهم عما سببته تلك الشائعة لهم من فزع.
يحي المطرب العراقي حفلين غنائيين، أحدهما في بيروت يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس الجاري بمشاركة الفنان ملحم زين، ومن ثم يتجه إلى دبي لإحياء حفل جماهيري
سيف نبيل مغني عراقي من مواليد 1986، أما أشهر أغانيه فهي في 2011 هاي السنة و2013 إذاحسية بيا وفي 2014 بدمعة إلا شوية وفي 2015 قبل يومين وفي 2016: وما يسوون 2016 ما بعت دنياي (مع نور الزين) 2016 مامرتاح 2016 يلا وينه وفي عام 2017 خايف من عندي (مع نور الزين)و في 2017 أحبك ولا تروح وشخبارك وبسته إني وأبى أشوف" (يضم إسراء الأصيل) والدكة مقصودة وغلاي إنت وفي 2018: "يا دنيا هينا" 2018:"من تغيب" 2018: "عشق موت" 2018: "ليلة ورا ليلة" 2018: "دايخ بيك" 2019: "قلب ثاني" 2019: "بس تعال" اخر كلام مع شما حمدان.
يذكر أن سيف نبيل شارك مؤخراً بإحياء حفل غنائي في موسم جدة بمشاركة الفنانة الإماراتية شمه حمدان، حضره الآلاف من المحبين والعشاق من المملكة العربية السعودية.
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