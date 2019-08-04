بالفيديو.. تامر حسني وأحمد السقا في كواليس تصوير "الفلوس"

نشر النجم تامر حسني فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وظهر من خلاله مع النجم أحمد السقا من داخل كواليس تصوير فيلم "الفلوس".
و وجه النجم تامر حسني رسالة للفنان الكبير أحمد السقا قائلاً: "شكراً لحبيبي و صديق عمري النجم الكبير أحمد السقالمشاركته الغاليه لفيلمي الجديد الفلوس".
فيلم "الفلوس" من تأليف محمد عبدالمعطى، و إخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، جوهرة، أحمد السقا، مى عز الدين، علي ربيع،
و تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص نصاب و محتال ويوقع بعدد من الضحايا، الذين ظهروا في الفيلم كضيوف شرف، ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الأضحى المقبل.
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