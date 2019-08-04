شاهد.. الأغنية الدعائية لـ "انت حبيبى وبس"

طرحت قناة السبكي الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، الأغنية الدعائية لفيلم "انت حبيبى وبس"، بعنوان "هجوز تانى لو طلعتى".
والأغنية من غناء الفنان محمود الليثي و الفنانةبوسي، و كلمات إسلام خليل، و ألحان عصام إسماعيل، و توزيع زيزو فاروق.
فيلم "انت حبيبي وبس"، من تأليف سيدالسبكي و إخراج أحمد البدري، و بطولة كل من محمود الليثي، بوسي، صافيناز، هالة فاخر، نرمين ماهر، إيمان السيد، أحمد حلاوة، عبد السلام، محمد ثروت، حسن الخلعي، والمقرر عرضه ضمن ماراثون عيد الأضحى المقبل.
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