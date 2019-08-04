وزيرة الثقافة تعتمد برنامج فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة برنامج الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويقام بالتعاون مع وزارة الآثار وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعاً تنطلق فى الثامنة مساء الأحد 18 أغسطس المقبل وتتواصل على مدار 15 يوماً متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر.

أكدت عبدالدايم أن الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال فترة الصيف تعمل على جذب أكبر عدد من الجماهير بهدف عرض وتقديم ألوان إبداعية جادة تتوافق مع خطط تنفيذ محاور التنمية المستدامة الخاصة ببناء المجتمع والإنسان وتطوير الوعى والارتقاء بالوجدان وتحقيق العدالة الثقافية، وأضافت أن فعاليات الدورة الـ28 تشهد جانباً من الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى حيث تشارك فرق وفنانون من تونس، الجزائر، غينيا وناميبيا، مشيرة أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء من المهرجانات الراسخة وأحد

أهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة ومنذ ميلاده عام 1990 نجح فى تحقيق تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى.

من جانبه، قال رئيس الأوبرا إن الفعاليات تشمل عروضًا لفرق دولية إلى جانب نخبة من نجوم الموسيقى والغناء المصريين، وأشار إلى أن اعتادت الاوبرا تقديم معانى الوفاء والعرفان يتم تكريم 10 شخصيات ممن ساهموا فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى هم المطربون على الحجار - محمد الحلو - نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفى، الفنانة جيهان مرسى مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، عارضة الباليه سحر حلمى، الدكتور مجدى بغدادى رئيس البيت الفنى، عبده أبوالمجد أحد مؤسسى المهرجان، محمود عفيفى المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبدالحكيم تقى الدين

المدير الإدارى لفرقة باليه اوبرا القاهرة.

يشار إلى أن الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مى فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، على الحجار، هانى شاكر، أحمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، غالية بن على (تونس)، تانيا قسيس، دينا الوديدى، الموسيقار عمر خيرت، براس ساوند باند للنفخ والايقاع، الموسيقار هشام خرما، فريق مسار اجبارى، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامى، فريق على مر الأجيال، اوركسترا ساوند تراك، اوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى (ناميبيا)، فريق كايرو ستيبس (مصر - المانيا)، فرقة إيقاعات غينيا (غينيا)، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسى شرارة، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند، المطربة زيزى عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة إلى جانب فرق من دول الجزائر، الهند، الصين، فنزويلا.