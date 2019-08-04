«الفيل الأزرق 2» يسحب البساط قبل بداية الموسم.. «وولاد رزق 2» و«الكنز 2» شعار البطولة الجماعية

يشهد الموسم السينمائى لـ«عيد الأضحى 2019» منافسة قوية جداً لعدد من الأفلام السينمائية، ويوصف الموسم بحرب تكسير العظام، حيث يشهد عودة للنجوم أحمد حلمى بعد غياب، ويدخل السباق تامر حسنى بعد أن حقق فيلمه الأخير «البدلة» أعلى ايرادات فى 2018.

كما يشهد الموسم عرض الجزء الثانى لأفلام «الفيل الأزرق» «وولاد رزق» و«الكنز»، وهو ما يبشر بموسم سينمائى ساخن من حيث النجوم والموضوعات.

«الفيل الأزرق 2» يحقق 15 مليوناً فى 4 أيام

وضمن الأفلام التى طرحت مبكرا وفرضت نفسها، «الفيل الأزرق 2» الذى قرر صناعة طرحه قبل موسم العيد بأيام قليلة، حتى تكون المنافسة أقل ضراوة، وبالفعل حقق الفيلم فى أيام عرضه الأولى نجاحاً ضخماً، وجذب قطاعاً كبيراً من الجمهور وحقق 15 مليوناً فى 4 ايام.

وتبدأ أحداثه بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د.يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة «8 غرب حريم»، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

الجزء الثانى من الفيل الأزرق يضم فريق الجزء الأول ونجومه، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللى كريم، وينضم إليهما النجمان هند صبرى وإياد نصار فى الجزء الثانى، بالإضافة إلى تارا عماد ومروان يونس، وسط فريق العمل الذى ساهم فى نجاح الفيل الأزرق: مدير التصوير أحمد المرسى، المونتير أحمد حافظ، الستايلست ناهد نصر الله، المؤلف الموسيقى هشام نزيه ومصمم الديكور محمد عطية، إضافة إلى المنتج أحمد بدوى مدير سينرجى فيلمز التى أسسها المنتج تامر مرسى.

بطلة الفيلم هند صبرى أكدت أن ردود الفعل القوية التى تلقها الجزء الثانى فى أول أيامه كانت مبهرة بالنسبة لها، وأضافت شعرت بأن الجمهور ينتظر عملا بهذه القوة، حيث شعرت بخوف الجمهور منى فى قاعات السينما بعد انتهاء الفيلم نظرا لشخصيتى المخيفة، وسعيدة لمشاركة المخرج مروان حامد والمؤلف احمد مراد فى عمل بهذه القوة وأراهن للجمهور أنه سيرى عملا لم ير مثله من قبل، وأضافت: أراهن أيضاً على فيلم الكنز وسعيدة بأننى أنافس نفسى بفيلمين بنفس القوه وأعتبرهما مراحل مهمة فى حياتى.

«الكنز 2».. يراهن على نجاح الجزء الأول

أيضا ضمن الأفلام التى حققت نجاحاً كبيراً فى الجزء الأول ويراهن على هذا النجاح فى عرض الجزء الثانى فيلم «الكنز»، ويواصل الجزء الثانى ما انتهى إليه الجزء اﻷول فى حكايات حتشبسوت فى العصر الفرعونى، وعلى الزيبق خلال العصر العثمانى، وبشر الكتاتنى رئيس القلم السياسى الذى يواجه تحديات جديدة فى العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

ضم الجزء الأول من فيلم «الكنز» عدداً كبيراً من الفنانين، منهم محمد رمضان، ومحمد سعد، وروبى، وهند صبرى، وأحمد رزق، وهيثم أحمد زكى، وسوسن بدر، وأمينة خليل،

وعبدالعزيز مخيون، ومحيى إسماعيل، وهانى عادل، والشحات مبروك، وعباس أبوالحسن، وهو سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإنتاج وليد صبرى، وإخراج شريف عرفة.

«ولاد زرق 2».. عودة أسود الأرض

وانتهى فريق «ولاد رزق 2» من تصوير المشاهد الأخيرة، حيث تم مؤخرا طرح البرومو الدعائى الأول للإعلان عن عرضه فى موسم عيد الأضحى، الفيلم بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد داود، وأحمد الفيشاوى، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وتأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

وحقق الفيلم فى جزئه الأول نجاحاً كبيراً، وتدور احداث الجزء الثانى، بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حاول فيها الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

أحمد عز قال إن الفيلم الجديد سيحمل مفاجآت بعودة أسود الأرض، وسيشهد تطوراً كبيراً فى القصة، وراهن بأن يكون 2019 عام السعد بالنسبة له، بعد تحقيق فيلمه الممر نجاحاً كبيراً، وأضاف عز أن «ولاد رزق 2» سيشهد اعتماداً بشكل أكبر على الأكشن والفكرة ستكون مختلفة تماما وطالب الجمهور بانتظار الفيلم.

أحمد حلمى.. يعود بـ«خيال مآتة»

الكوميديا تنافس بقوة، حيث أعلن النجم أحمد حلمى عرض فيلمه «خيال مآتة» فى عيد الأضحى، وبدأ التصوير فيه منذ فترة قصيرة وفى سرية تامة، وتدور أحداثه حول حياة مهندس ديكور يدعى «رؤوف» فى إطار كوميدى اجتماعى، ويشارك فى بطولته منة شلبى، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وحسن حسنى، ولطفى لبيب، وعبدالرحمن أبوزهرة، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعى.

كشف بيومى فؤاد أن أحداث فيلم «خيال مآتة» تدور فى إطار كوميدى لايت واجتماعى بمنظور وفكر جديد ولم يقدم من قبل ولذلك أتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن النقاد والجمهور لأنه يحتوى على وجبة فنية دسمة».

وقال عن شخصيته: «أجسد شخصية متعددة المهمات المهنية نجده خادماً وميكانيكياً، وجناينياً وغيرها، وتجمعنى علاقة قوية مع بطل العمل أحمد حلمى ويعد من أقرب الشخصيات إلى قلبى».

ويشارك فى بطولته كل من منة شلبى وخالد الصاوى وحسن حسنى ولطفى لبيب وعبدالرحمن أبوزهرة وغيرهم، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.

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«فلوس» تامر حسنى تنافس بقوة

ويشارك الفنان تامر حسنى بفيلم «الفلوس»، ويشارك فى البطولة زينة، وخالد الصاوى، وعائشة بن أحمد، فى بطولته، تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق.

الفيلم كان يحمل اسم «نصب تذكارى»،

ومن بعدها تم تغيير اسمه إلى «كل سنة وأنت طيب»، ومن بعدها تم وضع اسم «عملة صعبة» وأخيراً فيلم «الفلوس»، وهو الاسم النهائى له الذى يتم الترويج به.

قال المؤلف محمد عبدالمعطى، إنه سعيد بالتعامل مع تامر حسنى من خلال فيلم «كل سنة وأنت طيب».

وتابع الفيلم يعتمد على الإثارة بشكل كوميدى فى أولى تجاربى فى المجال الكوميدى، نناقش قصة الثقة بين الأشخاص بشكل جديد فالعمل جديد على السينما المصرية، ففى امريكا يقدمون هذه النوعية من أعمال الإثارة الكوميدى بشكل أكثر من رائع.

وأضاف أن الفيلم أخذ وقتا كبيرا فى التحضير بداية من الجلسات التحضيرية والترشيحات وانتهاء بالتصوير، ونعد الجمهور بأن الأحداث التى يناقشها العمل لا تقل عن السينما العالمية حيث إنه يتضمن فى جزء منه الأكشن وقد نفذه صناع العمل فى هوليوود.

«الطيب والشرس واللعوب».. مى كساب بروحين

قرر فريق الفيلم الكوميدى «الطيب والشرس واللعوب»، عرض الفيلم فى موسم عيد الأضحى بعد سلسلة من التأجيلات، ويشهد الفيلم عودة مى كساب للسينما مجددا، بعد آخر ظهور لها كضيف شرف فى فيلم «طلق صناعى»، وتجسد خلاله شخصية فتاة «لعوب»، بشخصيتين مختلفتين الأولى بشعر أحمر طويل، والثانية بإطلالة تعود لفترة التسعينيات. ويلعب محمد سلام دور «الطيب»، ويجسد أحمد فتحى دور «الشرس».

«مى» عبرت عن سعادتها بالعودة للسينما من جديد، وقالت أجسد دور ممثلة إغراء تدعى «زيزى اللعوب»، وكنت أتمنى تقديم هذا الدور منذ مدة، وأعتقد أنه سيكون مفاجأة لجمهورى، خاصة أننى بذلت قصارى جهدى خلال هذا العمل لإخراج الشخصية بالشكل المطلوب، وأتمنى أن ينال إعجاب المتابعين.

تدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية.

يشارك فى بطولة فيلم «الطيب والشرس واللعوب»، مى كساب وبيومى فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحى وطارق الإبيارى، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامى رزق الله، ومن إنتاج إيهاب السرجانى.

«أنت حبيبى وبس».. صوت «الليثى» واستعراضات «صافيناز»

المنتج أحمد السبكى طرح فيلم «أنت حبيبى وبس» بطولة محمود الليثى وبوسى، وكان من المقرر طرحه فى عيد الفطر الماضى، ولكن تم تأجيله فى اللحظات الأخيرة، وهو بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسى وهالة فاخر وصوفينار ومحمد محمود ومحمد حلاوة، وهو من إخراج أحمد البدرى.

الليثى قال إن تأجيل عرض الفيلم من عيد الفطر لعيد الأضحى كان بسبب اصرار المنتج على عرض الفيلم فى موسم كوميدى، وأضاف الفيلم سينافس بقوة وأتمنى من الجمهور أن يشاهدوه، ونقدم فى الفيلم 4 أغنيات، بالتعاون مع بوسى وصافيناز، أتمنى أن تنال اعجاب الجمهور.

نجوم خرجوا من المنافسة غصباً عنهم

أعلن عدد من النجوم خروجهم من موسم العيد فى اللحظات الأخيرة، من بينهم «لص بغداد»، رغم انتهاء فريق العمل من تصويره إلا أنهم قرروا تأجيل العرض لما بعد انتهاء الموسم، بطولة محمد إمام وفتحى عبدالوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن توتة، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

وكذلك الحال بالنسبة لأحمد مكى الذى يستكمل حاليا تصوير مشاهد فيلمه الجديد «عقد يعقد»، فلم يتم الاستقرار بشكل نهائى على عرضه فى عيد الأضحى من عدمه، وهو الفيلم الذى يتولى أحمد مكى كتابته وإخراجه.

وأعلن النجم محمد هنيدى تأجيل عرض فيلمه «كينج سايز» بعد عيد الأضحى نظرا لعدم انتهائه من التصوير بسبب وجوده فى السعودية وانشغاله بعرض مسرحيته «ثلاثة أيام فى الساحل»، ويقدم فيه «هنيدى» شخصية «عقلة الإصبع» واستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية، ليظهر بهذا الشكل، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيرى، وانفرد «هنيدى» ببرومو الفيلم وحده.