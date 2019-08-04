درو باريمور: التمثيل دعوة من الشيطان ولا أحب لبناتي اتباع مسيرتي الفنية

متابعة بتجــــــــــرد: صرحت الممثلة الأمريكية الشهيرة “درو باريمور” 44 عاما، بأنها تعتبر التمثيل “دعوة من الشيطان”، ولا رغبة لديها باتباع ابنتيها لمسيرتها الفنية والدخول إلى عالم الفن.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن تصريحات “درو” الجريئة جاءت ضمن حوارها ببرنامج “To day” الأمريكي، حيث اعترفت بأنها تكره فكرة دخول ابنتيها من “ويل كوبيلمان” زوجها السابق “أوليفا 6 أعوام، وفرانكي 5 أعوام” إلى عالم التمثيل.

وقالت خلال المقابلة: “عندما أنجبت ابنتيا، أصبحت أفكر في كل شيء بطريقة مختلفة، وبدأت الاعتقاد بأن التمثيل هو دعوة من الشيطان للبعض، وفكرت بأنه لا يمكن أن يتبع ابنتيا خطواتي في عالم الفن”.

وأضافت: “إنها تجارة عائلية رائعة.. أنا باريمور، وتقوم عائلتي بذلك منذ مئات ومئات السنين والأجيال المتعددة”، مشيرة إلى أنها تريد تغيير هذا التقليد المهني، وأنها بالفعل أخبرت ابنتها الكبرى أنها تريدها أن تنتظر حتى تبلغ 18 عامًا قبل أن تقرر مسار حياتها المهنية.