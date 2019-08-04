برسالة صوتية.. ماغي بوغصن تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن جمهورها ومحبيها وزملائها بالوسط الفني عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، بتسجيل صوتي تطمئنهم من خلاله على حالتها الصحية بعد أن أجرت خلال الأيام الماضية جراحة دقيقة بالرأس.

وقالت ماغي خلال التسجيل الذي نشرته: “أنتوا أحلى ناس أنا حابة أشكركم من كل قلبي، على كل دعوة وعلى كل شي حلو اتمنتوه لي، بفضل الله تخطيت المرحلة الصعبة، وأتمنلكم من قلبي كل شي حلو، بإذن الله راح أكون معكم قريبا، حابة أشكركم كتير من قلبي”.

يشار إلى أن ماغي بوغصن، خضعت لعملية جراحية دقيقة بالرأس خلال الأيام الماضية، وطمأن زوجها المنتج جمال سنان محبيها على حالتها الصحية وقال عبر حسابه على “تويتر”: “شكر كبير لكل شخص كتب كلمة.. وعبّر عن محبة كبيرة.. شكر كبير لكل وسائل الإعلام وأهل الصحافة والأهل والأصدقاء والنجوم اللي تواجدوا حدنا أو اتصلوا اطمنوا على ماغي.. الحمد لله طلعنا من المستشفى اليوم ومرقت مرحلة الخطر وحالتا مستقرة وتحت مراقبة الأطباء.. شكرًا للجميع”.

وخاضت الفنانة ماغي بوغصن الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل “بروفا”، وشاركها البطولة كل من: أحمد فهمي، ووسام صباغ وآخرين، وهو من إخراج رشا شربتجي، وتأليف وسيناريو وحوار يمّ مشهدي.