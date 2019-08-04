تامر حسني يطرح برومو فيلمه الجديد “الفلوس” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم المصري تامر حسني البرومو الدعائي الرسمي الأوّل الخاص بفيلمه الجديد “الفلوس” عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشار تامر حسني في تعليقه على فيديو الإعلان التشويقي إلى أن الفيلم سيتم طرحه قريبًا في الصالات السينمائية المصرية والعربية.

الفيلم تم تصويره بين مصر ولبنان تحت إدارة المخرج سعيد الماروق، ويشارك فيه إلى جانب تامر حسني كل من النجم خالد الصاوي والنجمة زينة والفنانة الصاعدة عائشه بن احمد ونجم الكوميديا محمد سلام.

تجدر الإشارة إلى أن قصة فيلم “الفلوس” وضعها تامر حسني نفسه، أمّا السيناريو فقد صاغه محمد عبد المعطي، والعمل من إنتاج شركة “نيو سينشري”.

ومن المعروف أن تامر حسني حقق أعلى إيرادات السينما المصرية والعربية بفيلم “البدلة” الذي طرح في الصالات السينمائية في موسم عيد الأضحى المنصرم.