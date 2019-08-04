بكلمات رومانسية، الأمير هاري يعايد زوجته في عيد ميلادها

يصادف اليوم الأحد، عيد ميلاد الثامن والثلاثين لدوقة ساسكس ميغان ماركل زوجة الأمير هاري.

وبهذه المناسبة السعيدة، كتب الأمير هاري كلمات بسيطة ولكن مليئة بالرومانسية وذلك على الحساب الرسمي للأمير هاري وزوجته عبر موقع إنستغرام.

وكتب الأمير هاري: “عيد ميلاد سعيد لزوجتي الرائعة. شكرًا لانضمامك لي في هذه المغامرة. أحبك”.

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كما تلقت ميغان ماركل، تهنئة أخرى من شقيق زوجها الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.

ونشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج، صورة تجمعهما بالأمير هاري وزوجته ميغان، مع تعليق: “أتمنى عيد ميلاد سعيد للغاية لدوقة ساسكس، اليوم”.

وكان الامير هاري قد تحدث في مقابلة أجراها مع مجلة “فوغ” البريطانية إلى أنه لا يريد سوى طفلين فقط مع زوجته ميغان ماركل.

الامير هاري الذي وضعت زوجته “ميغان” مولودهما الأول آرتشي في السادس من أيار/مايو 2019 ، اكد إن الأبوة عززت من ” تواصله وحبه للطبيعة”.