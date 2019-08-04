شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كليب أريانا جراند boyfriend يتخطى الـ28.5 مليون مشاهدة فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة أريانا جراند أن تحصد مزيدا من النجاحات التى سجلتها بمسيرتها الفنية، وذلك بالرغم من أنها تبلغ من العمر 26 عاما فقط إلا أنها حفرت اسمها بين أهم وأشهر نجوم الغناء بالعالم.

حقق كليب أريانا جراند الجديد "boyfriend" والذى شاركها به فرقة البوب الأمريكية Social House نجاحا كبيرا فور إطلاقه، حيث وصلت نسبة مشاهدة الكليب على موقع يوتيوب لأكثر من 28.5 مليون مشاهدة، وذلك خلال 4 أيام فقط من إطلاق العمل.



1



2

Advertisements



3



4



5



6