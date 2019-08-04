شكرا لقرائتكم خبر عن "زمن بلقيس" تعيد دنيا بطمة لروائع الزمن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشار إلى أن دنيا بطمة أصدرت منذ أسبوع عملا وطنيا، تحت عنوان "الداخلة" (مدينة تقع في الصحراء المغربية)، بمناسبة عيد العرش، كهدية للملك محمد السادس، لاقت استحسان الجمهور المغربى والعربى.



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