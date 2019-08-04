شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. روزي هنتنجتون وايتلي تظهر بـ"جاكت" جلد سعره 1050جنيه استرليني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد روزي هنتنجتون وايتلي واحدة أجمل النجمات والعارضات علي الساحة في العالم .

ظهرت روزي هنتنجتون وايتلي ذات الـ 32 عام بإطلالة براقة خاطفة لأنظار كل عشاقي و متابعي أحدث خطوط الموضة في العالم، وذلك خلال تجولها في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث كانت تتردي روزي ملابس سوداء انيقة من الجلد .

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و اختارت روزي " الجاكت " الذي أبرز مدي رشاقتها ورقي إطلالتها ارتدته من مجموعة تصميمات " J Brand " ووصل سعره إلي 1050جنيه استرليني .