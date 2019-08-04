شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروجه من أحزانه.. أحمد الفيشاوى يستكمل تصوير دوره فى "يوم مصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد خروجه من أحزانه على فراق والده النجم فاروق الفيشاوى، يستكمل النجم أحمد الفيشاوى تصوير دروه فى فيلم "يوم مصرى"، من تأليف يحيى فكرى وإخراج أيمن مكارم، ويشارك فى بطولته حنان مطاوع ودرة، حيث صور أبطال الفيلم عددا من مشاهدهم الأخيرة فى مدينة الإنتاج الإعلامى ويتبقى يومين وينتهى أبطال الفيلم من التصوير بشكل نهائى.

ويدخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج استعداداً لطرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة ولم يتم موعد نهائى لعرضه فى السينمات، ومقترح أن يعرض فى موسم رأس السنة المقبل، وتعتمد قصة الفيلم على قصص اليوم الواحد.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول مولد السيدة، والقضايا التى يتعرض لها المولد ومشاكل وأزمات الغلابة، فضلًا عن ارتباط بعض الأشخاص بمقام السيدة والدعاء لها لكى تفك كروبهم وخلافه.

من ناحية أخرى ينتظر الفيشاوى عرض فيلم "ولاد رزق 2" الخميس المقبل فى السينمات الذى يشارك فى بطولته بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم وإخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى، ويشارك فيه مجموعه من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وماجد المصرى.