صورة| فنان مصري في "كامب نو" تشجيعًا لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان أحمد داوود، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة له من ملعب "كامب نو"، حيث تقام مباراة الأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني في كأس خوان جامبر الودية.

ظهر داوود في الصور بقميص نادي برشلونة، معلقًا: "برشلونة في مواجهة أرسنال".​

