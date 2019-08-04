محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر مغني الراب العالمي رس فيتال، عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام"، تفاصيل جلسة تصوير جمعته بزوجته أمام الأهرامات، على هامش حفلته الأخيرة التي أقيمت في مصر.
كتب رس فيتال معلقًا على الصور: "في الأهرامات في مصر، الحياة طبيعية جدًا، مليئة بالموسيقى، شكرًا لكم جميعًا، من الأهرامات العظيمة".
أقيم حفل مغني الراب العالمي في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، يوم 2 أغسطس الماضي.
بدأ رس فيتال جولته الغنائية العالمية يوم السبت 6 يوليو الماضي بالولايات المتحدة التي أقام فيها حفلاً أحياه في هونولولو، قبل أن يطوف بعدة دول، منها نيوزيلندا، أستراليا، ماليزيا، سنغافورة، مصر، البرتغال.
كانت هذه تفاصيل خبر الرابر العالمي رس فيتال ينشر صوره مع زوجته: "من الأهرامات العظيمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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