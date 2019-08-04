محمد عساف يثير حيرة جمهوره ونيشان يرد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أثار الفنان الفلسطيني محمد عساف، حيرة جمهوره اليوم، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة له بلوك جديد معلقا عليها "شو توقعاتكم".
وكتب "عساف": "بصراحة، الله يمسيكم بكل الخير يا أهل الخير، خليكم مستعدين للمفاجآت القادمة، شو توقعاتكم يا غاليين".
ورد الإعلامي اللبناني نيشان: "مبروك البرنامج الجديد عزيزي محمد، دندنة؟، بالتوفيق".
من ناحية أخرى، يستعد محمد عساف لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، في نادي اليرموك بالعاصمة العراقية بغداد، يوم 14 أغسطس المقبل.
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