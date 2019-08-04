بالفيديو| إعلان فيلم تامر حسني الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي لشركة "نيو سينشري" على "فيسبوك" الإعلان التشويقي الأول لفيلم الفنان تامر حسني الجديد "الفلوس".

استقر صناع الفيلم على اسم "الفلوس" بعد أن كان هناك اختيار بين أسماء "كل سنة وأنت طيب" و"الجوكر".

الفيلم من إخراج سعيد الماروق، ويشارك تامر البطولة زينة وخالد الصاوي، فيما يظهر الفنان علي ربيع ضيف شرف.