محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الحساب الرسمي لشركة "نيو سينشري" على "فيسبوك" الإعلان التشويقي الأول لفيلم الفنان تامر حسني الجديد "الفلوس".
استقر صناع الفيلم على اسم "الفلوس" بعد أن كان هناك اختيار بين أسماء "كل سنة وأنت طيب" و"الجوكر".
الفيلم من إخراج سعيد الماروق، ويشارك تامر البطولة زينة وخالد الصاوي، فيما يظهر الفنان علي ربيع ضيف شرف.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| إعلان فيلم تامر حسني الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.