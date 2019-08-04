رامي صبري يحيي حفلا غنائيا في بورتو سعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يحيي المطرب رامي صبري، حفلا غنائيا يوم 14 أغسطس الجاري، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك.
الحفل يقام بمنتجع بورتو سعيد، يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019، ويقدم "رامي" خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، كما يقدم أغاني أحدث ألبوماته.
وطرح رامي صبري مؤخرا، ألبومه الجديد "فارق معاك"، الذي يضم 12 أغنية، أبرزها "أنا بابا"، "بتاع بنات"، "حاول تنساني"، "بتهتمي"، وغيرها.
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