بالفيديو.. تامر حسني يطرح برومو فيلمه الجديد الفلوس

طرح النجم تامر حسني برومو التشويقي فيلمه الجديد بعنوان "الفلوس"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و من المقرر عرضه بجميع دور العرض ضمن موسم عيد الأضحى المقبل.
فيلم "الفلوس" من تأليف محمد عبد المعطى، و إخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني،زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، جوهرة، أحمد السقا، مى عز الدين، علي ربيع، ويزو، و الممثل البناني كميل سلامة، والذي يحل مكان الفنان الراحل عزت أبو عوف.
و تدور أحداث الفيلم في
ومن ناحية آخرى بدأ النجم تامر حسني عقد جلسات عمل مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين للاستقرار والاتفاق على شكل وخطة عمل ألبومه الجديد، ومن المقرر طرحه خلال صيف العام المقبل 2020.
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