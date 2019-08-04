بالصور.. تفاصيل حفل نانسي عجرم بمهرجان بنزرت

أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفلاً غنائيًا، ضمن فعاليات الدورة الـ 37 بمهرجان بنزرت الدولي في تونس.
وتألقت الفنانة نانسي عجرم بباقة من ألمع أغانيها القديمةوالجديدة ومنها: "بدنا نولع الجو، ياطبطب، أنت إيه، قول تانى كدة، مستنياك، بتعلق فيك، الحب زي الوتر، ليا.
يذكر أن الفنانة نانسي عجرم تستعد لإحاء حفل عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 15 أغسطس الجاري، بمركز دبي التجاري، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
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