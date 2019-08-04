بالتعاون مع ريفروود.. شارموفرز تحيى حفل غنائي في الإسكندرية

يحيى باند شارموفرز حفل شبابي، يوم الخميس الموافق 15 أغسطس الجاري، على مسرح مكتبة الإسكندرية، ويشاركه في الحفل باند ريفروود، وذلك ضمن مهرجان الصيف الدولي، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في

تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر تذكرة 150جنيهًا.

يذكر أن باند شارموفرز طرح سابقاً كليب بعنوان "انفصام"، وتخطى الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة

منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

كان باند ريفروود باند طرح سابقًا ألبوم بعنوان "Fairytale"، و يضم الألبوم 10 أغاني أبرزهم: "Believing"، "Gates Below"، "Mot Ditt Ode "، "Queen of The Night"، كما حقق الألبوم على نسبة مبيعات عالية منذ طرحه بالأسواق.

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