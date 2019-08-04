سلاف فخوارجي تهنئ اسماء الأسد بتعافيها من السرطان

هنأت الممثلة السورية سلاف فواخرجي أسماء الاسد زوجة الرئيس السوري بشار الاسد بتعافيها من مرض السرطان عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
قائلة:"زهرة سوريا ، وعطرها الجميل ،
فرحتي قلوبنا بانتصارك عالمرض... الرحلة كانت صعبة ومع هيك بقيتي عم تعطي وماوقفتي بلحظة رغم التعب... وعلمتينا
والله يشفي كل سيدة
وكل مريض بكل مكان عالارض ".
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