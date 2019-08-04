سلاف فخوارجي تهنئ اسماء الأسد بتعافيها من السرطان

هنأت الممثلة السورية سلاف فواخرجي أسماء الاسد زوجة الرئيس السوري بشار الاسد بتعافيها من مرض السرطان عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". قائلة:"زهرة سوريا ، وعطرها الجميل ،

فرحتي قلوبنا بانتصارك عالمرض... الرحلة كانت صعبة ومع هيك بقيتي عم تعطي وماوقفتي بلحظة رغم التعب... وعلمتينا شو يعني أمل وقوة وإصرار ... والرحلة الجاية معك واثقين انها حتكون اكتر قوة وعطاء وبناء ... الحمدلله على سلامتك ياست الكل ...

والله يشفي كل سيدة

وكل مريض بكل مكان عالارض ". شو يعني أمل وقوة وإصرار ... والرحلة الجاية معك واثقين انها حتكون اكتر قوة وعطاء وبناء ... الحمدلله على سلامتك ياست الكل ...والله يشفي كل سيدةوكل مريض بكل مكان عالارض ".

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