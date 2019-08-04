شاهد.. هبة مجدي تدعم برشلونة في مباراة النهائي

شاركت الفنانة هبة مجدى متابعيها بصورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت وهي ترتدي تيشيرت نادى برشلونة الإسباني . وعلّقت هبة مجدى على الصورة قائلة "شكرًا لك ياحبيبي على القميص" ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها. "شكرًا لك ياحبيبي على القميص" ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها. Advertisements يذكر أن هبة مجدي قد شاركت في فعاليات موسم جدة الثقافي بالمملكة العربية بالمملكة العربية السعودية بعرض مسرحية "الملك لير". مسرحية "الملك لير" بطوله الفنان يحيى الفخراني ورانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي وحمادة شوشة، ومن إخراج تامر كرم.

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