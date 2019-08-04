بلاغ جديد ضد صافيناز بسبب حفلها الأخير بالساحل

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، محضرًا ضد الفنانة الاستعراضية صوفينار الشهيرة باسم صافيناز، بتهمة التحريض على الفسق، عقب ظهورها في مقطع فيديو خلال إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي.
وظهرت صافيناز، بالفيديو وهي ترقص مع فتاتان عاريتان على أغنية “حلاوة روح”، للفنان حكيم، وسط تجمهر عدد من الشباب، حولهن، وهو مايعتبر مخالفة لقواعد وتقاليد المجتمع الشرقي المصري.
قال رئيس لجنة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية علي الشريعي في تصريحات صحفية، إن جهاز الرقابة تحرك مسرعا فور علمه بما فعلته الراقصة صافيناز في حفلها بالساحل الشمالي.
وأضاف، أن رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور خالد عبدالجليل، أعطى تعليماته لمدير عام الجهاز سيف العجيزي لتحرير محضر ضدها، بعد أن جاء الاستعلام كاملا من مفتشي الجهاز بالواقعة التي حدثت في الساحل.
وأوضح أن التحرك جاء بتهمة التحريض على الفسق، بعد ظهورها في مقطع فيديو من إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي، حيث ظهرت خلاله شبه عارية وترقص مع فتاة.
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