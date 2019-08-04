أصالة: صديقتي خانتني ولن أسامح من لا يستحق.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة السورية أصالة، تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، اتهمت فيها إحدى صديقاتها بخيانتها.

أصالة، قالت في تغريدتها: “إن حدسي غالبًا لا يخون الواقع ولا يخالفه، ومثلي كُثر، لقد عرفت مسبقًا أنها ليست صديقة، فكيف لها أن تصون ودي، وهي التي لا تعرف كيف أنا محاطة بحب كبير ومن أناس كثير، إلا أن الخيانة مؤلمة، ولكن ألمها يزول سريعًا، ويجب أن يزول سريعًا”.

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وأضافت، أن من طعنني بالظهر لا يستحق أن يوجع قلبي، وقد تعهدت لروحي ألا أسمح لأحد أن يمسها، فالخيرون كثر، وقد من الله علي بنعمة الاختيار، لن أحاول أن أصلح ما أفسده الزمن فيهم، وسأخذ ما أنعم الله به عليّ، لن أفسد علاقتي الطيبة، ولن أسامح من لا يستحق”.

ورغم أن أصالة لم تكشف عن اسم الشخصية التي تقصدها إلا أن العديد من تعليقات متابعيها منها من ربط كلامها بالفنانة المصرية أنغام، والبعض الأخر ربطها بالفنانة الإماراتية أحلام، في الوقت الذي لم ترد فيه أصالة على أي من التعليقات.