نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 6 دقائق مضت التعليقات على عاصي الحلاني يشعل الأجواء في قبرص بليلة من ليالي الفرح – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا ساهرًا في قبرص وذلك مساء 3 آب/أغسطس الجاري في فنتجع “ميريت رويال”.

قدّم عاصي خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير حتى ساعات الفجر الأولى.

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وبعد الحفل شارك عاصي الحلاني الجمهور بمقتطفات من السهرة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وبتعليقه عليها كتب: “ليلة من ليالي الفرح مع حضور رائع واجواء مليئة بالحب في قبرص الف شكر على محبتكم وحضوركم”، وتابع: “قبرص الف شكر على محبتكم وحضوركم”.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “اضحكي” من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان وإنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.