أول ظهور منذ أزمة التحرش.. كيفن سبايسي يواجه الجمهور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، الأحد، أن الممثل الأمريكي كيفن سبايسي، المتهم بالتحرش الجنسي، أطل أمام الجمهور في روما في الظهور العلني الأول منذ عامين.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو على موقعها الإلكتروني، يظهر فيه سبايسي وهو يرتدي بدلة رسمية، ويضع ربطة عنق، فيما يقرأ قصيدة في الهواء الطلق أمام "مجموعة من المتفرجين".

وتأتي رحلة روما بعدما أوقفت الملاحقات القضائية بحق "سبايسي" الشهر الماضي، إثر رفض المدعي الوحيد الإدلاء بشهادته أمام المحكمة خشية إدانته.

واتهم وليام ليتل، العامل في حانة بجزيرة نانتاكيت، المحببة لدى الأثرياء والمشاهير، الممثل الحائز جائزة أوسكار، والبالغ 59 عاماً، بأنه تحرش جنسيا به في يوليو/تموز الماضي، ولطالما أصر سبايسي على براءته من التهم الموجهة إليه.