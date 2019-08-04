نانسي عجرم “تطلّ بالابيض” على جمهورها في تونس

Aug 04, 2019
بعد حفلها الناجح في مصر، وبعد ان نشرت على حسابها عبر موقع انستغرام فيديو وعدت فيه متابعيها وجمهورها في تونس بحفل مميز، ها هي النجمة اللبنانية المتألقة نانسي عجرم تفي بوعدها وتلتقي جمهورها التونسي ضمن مهرجان بنزرت الدولي.
فقد احيت نانسي في الثالث من آب الحالي حفلا كان اكثر من رائع، حضره عدد كبير من جمهورها الذي انتظر هذا الحدث بفارغ الصبر، فجاء من مختلف المناطق التونسية واستمتع بأجمل الاغنيات التي قدمتها نانسي وسط اجواء مميزة.
وكعادتها، فقد كانت نانسي عنوانًا للاناقة والجمال، متألقة باطلالتها المميزة والبسيطة في آن، حيث ارتدت فستاناً ابيضًا طويلاً من تصميم المصمم المبدع جورج حبيقة، كما نسقت تسريحة شعرها ومكياجها مع “ستايل” الفستان، فظهرت على جمهورها بابهى حلّة.
الجدير بالذكر ان محطة نانسي المقبلة ستكون في مدينة دبي، حيث ستحيي في ١٥ آب حفلا ضمن فعاليات حفلات العيد وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.
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