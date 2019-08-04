Aug 04, 2019
بعد تعرّضها لوعكة صحية استدعت دخولها المستشفى وخضوعها لعملية دقيقة في الرأس، وبقائها في العناية المركزة لأيام تحت مراقبة طبية، ها هي النجمة المميزة ماغي بوغصن تستعيد عافيتها بعد تخطيها مرحلة الخطر ومغادرتها المستشفى.
ومنذ قليل، نشرت ماغي على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع صوتي توجّهت من خلاله الى جمهورها ومحبيها، شاكرة اياهم على دعواتهم وصلواتهم لها وعلى اطمئنانهم الدائم عليها وعلى صحتها، كما قامت بدورها بطمأنة جمهورها الوفي انها بخيروبحالة صحية جيدة وتخطت مرحلة الخطر، واعدة بأنها ستعود قريبًا الى الساحة الفنية وتطل على جمهورها قوية كما اعتادوا عليها ان تكون.
وفور انتشار المقطع الصوتي، توالت تعليقات المتابعين وجمهور ماغي ومحبيها الذين شكروا الله على تعافيها. متمنين لها الصحة وان يبعد الله عنها كل مكروه، كما كان لافتا تعليقات عدد كبير من الفنانين والنجوم واهل الصحافة والاعلام، الذين بدورهم تمنوا لها الصحة الدائمة والشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بوغصن في رسالة صوتية.. ماذا قالت عن وضعها الصحي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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