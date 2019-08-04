القاهرة - لايف ستايل
نشر مصمم الأزياء كوجاك علي حساب الانستجرام الخاص به المعروف ب كوجاك ستديو مجموعة لصور الفنانة المصرية نيللي كريم وهي تطل بفستان تركواز غامق من تصميم الفنان كوجاك، وظهرت بتسريحة شعر مميزة تتناسب مع لون شعرها الذهبي.
وكان قد نشر قبل ذلك علي حساب إنستجرام صورة للفنانة نيللي كريم والفنانة هند صبري باطلالة الفساتين الصفراء المميزة.
وكان هذا بمثابة ترويج لفيلم الفيل الأزرق الجزء التاني، المعروض في دور العرض الآن.
وجاءت التعليقات كالتالي "فتسان مبهر" و"فستان رائع" و"يا لها من إطلالة مميزة" و"انت افضل مصمم علي الاطلاق".
ويعتبر كوجاك من افضل مصممين الأزياء الحديثة مؤخرًا.
قد يهمك ايضاً:
منظّمة الهجرة تُنصِّب آسر ياسين ونيللي كريم سفراء للنوايا الحسنة
كريم تُعرب عن ميلها إلى السينما عن الأكشن
كانت هذه تفاصيل خبر .. نيللي كريم تخطف أنظار الجماهير في أحدث ظهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.