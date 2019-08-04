شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى قمر يحقق نجاحا بأغنية "س من الناس" بعد طرحها بالمؤثرات البصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قليل من نجوم الغناء ما يهتم بتفاصيل الكليب من حيث التصوير والأفكار الذى يعتمد عليها، ولكن دائما يخطف النجم مصطفى قمر الأنظار إليه بسبب أفكار كلييباته كما يطلق عليها "بره الصندوق"، خاصة بعد طرحه لكليب أغنية "س من الناس" على طريقة الفيديو ليريكس "video lyrics" مبتكرا أسلوبا جديدا فى طرحها، حيث استخدم بها تقنية جديدة باستخدام المؤثرات البصرية والضوئية الذى وضعتها فى شكل مختلف والأول من نوعه عكس الشكل المتعارف عليه، والذى يظهر فيه الفنان بصور فوتوغرافية ومعها كلمات الأغنية بشكل أو آخر.

وليس ذلك جديدا على مصطفى قمر، فسبق وطرح عددا من الكليبات بطرق مختلفة منها، أغنية "منايا" اعتمدت فكرتها على إعادة الأحداث من المستقبل إلى الماضى، وأغنية "حبيب حياتي" الذي اعتمد فيه مصطفى قمر على فكرة الخدع البصرية بطريقة حديثة، والعديد من كليبات أغنياته التى تميزت بفكرتها المختلفة حين نزولها.

أغنية "س من الناس" من كلمات تامر حسين، وألحان رامي جمال، والكليب من إخراج ياسين حسن، وتعتبر أولى أغانى الألبوم الجديد لمصطفى قمر، والذى يضم 12 أغنية أخرى، ومن المقرر طرحه بالأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة.