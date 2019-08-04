شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مطربين يحيون حفلات "موسم السودة" فى السعودية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد السعودية حالة من النشاط الفنى والثقافى الذى يهدف إلى توعية الجمهور السعودى والى يرعاه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، ومن ضمن هذه النشاطات الفنية "موسم السودة" من خلال العديد من الحفلات الغنائية المميزة التى تقام على هامش الصيف على مسرح الراحل طلال مداح، من خلال اختيار 6 مطربين من ألمع نجوم الغناء العربى.

المطربة أحلام

تحيى النجمة الإماراتية أحلام الليلة الافتتاحية من موسم "السودة" يوم الجمعة الموافق 16 من شهر أغسطس الحالى، والذى تقام على مسرح طلال مداح داخل قرية المفتاحة، وأعربت أحلام عن سعادتها ووعدتهم بأن يكون هذا الحفل تاريخيى من جميع الجوانب



المطربة احلام

القيصر كاظم الساهر

ويحيى القيصر كاظم الساهر ثانى ليلى "موسم السودة" يوم الخميس الموافق الموافق 22 من شهر أغسطس الحالى، ولم يكن هذا الحفل الاول للقيصر فى السعودية بل أقام عدة حفلات من فترة قريبة فى مهرجان جدة والطائف، ويحضر حفله عدد كبير من محبيه لما يتمتع به من قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربى.

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كاظم الساهر

المطربان راشد الماجد وأصيل أبو بكر

الليلة الثالثة وهى ليلة طربية يجتمع فيها الفنان راشد الماجد والفنان أصيل أبو بكر فى حفلا واحدا يوم الخمي الموافق 29 من شهر أغسطس الحالى، ولم تكن المشاركة بينهما هى الأولى فقد شاركا سويا من قبل ضمن حفلات موسم الشرقية فى شهر مارس الماضى، وامتد مدة الحفلين لمدة تتجاوز الـ 6 ساعات متصلة.



راشد الماجد واصيل ابو بكر

عبادى الجوهر ونوال الكويتية

ويختتم اللليلة الأخيرة من حفلات "موسم السودة" المطربة نوال الكويتية ويصاحبها فى هذه الليلة الملحن والمطرب السعودى عبادى الجوهر، وذلك يوم الجمعة الموافق 30 اغسطس من الشهر الحالى، ويتوقع أن يحضر الحفل عدد كبير من محبيهم لما يتمتعا بجمهور عريض فى الخليج العربى