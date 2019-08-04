شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يحصد 3.5 مليون أمس السبت ويصل لـ37 مليون فى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز ايرادات 3.466.380 فى شباك التذاكر يوم أمس السبت الذى يعد اليوم الـ 10 له فى السينما حيث انطلق الفيلم فى دور العرض يوم الخميس الموافق 25 يوليو الماضى، ومن المقرر أن يستمر عرض الفيلم طوال موسم عيد الأضحى المقبل.

ويحقق الفيلم ايرادات يومية كبيرة منذ طرحه فى دور العرض حيث وصل اجمالى ما حصده حتى الآن 36.961.322 فى 10 أيام عرضه فقط، ومن المتوقع أن يستمر الفيلم فى تحقيق الايرادات الكبيرة خاصة وأن موسم عيد الأضحى لم ينطلق به وهو الذى يشهد انتعاشة كبيرة فى شباك تذاكر السينما وتحقق فيه الأفلام ايرادات كبيرة وقياسية مثلما حدث فى المواسم الأخيرة.

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وإياد نصار وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".