شكرا لقرائتكم خبر عن صوت الإمارات عيضة المنهالى يطرح "شبيه القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق صوت الإمارات الفنان عيضة المنهالى أحدث أغانيه، والتى تحمل عنوان "شبيه القمر"، لتكون حاضرة بقوة على مختلف الإذاعات الخليجية والعربية والمنصات الرقمية، خصوصا أن العمل صاغت كلماته الشاعرة القديرة الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم بقالب شعرى جميل، تميز بعذب المفردات لتذوب جميعها فى لحن شعبى صاغه الملحن عبد الله المعمرى، وتغنى به صوت الإمارات الفنان عيضة المنهالى.

وبدى على الأغنية حالة انسجام بين صناعها، أكسبت العمل حالة غنائية خليجية خاصة فى الكلمة واللحن والصوت لتشكل جميعها أجمل الأغنيات التى حملت عنوان "شبيه القمر".

ويقول مطلع الأغنية:

يا سعادة عيوني.. يوم شافك نظيري

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يا بشاير سعودي.. يا شبيه القمر

انت لى لك حياتي.. وانت لى استخيري

يالضنا يا غناتي.. لك وهبت العمر

"شبيه القمر" قام بتوزيعها موسيقيا زيد نديم، وأشرف عليها الشاعر علي الخوار.